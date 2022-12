Rencontre avec Dave Holland, Zakir Hussain et Chris Potter dans Classic 21 Lounge

Samedi 3 décembre, Patrick Bivort reçoit trois musiciens légendaires : le contrebassiste britannique Dave Holland, le percussionniste indien Zakir Hussain et le saxophoniste américain Chris Potter.

Ces trois musiciens sont des légendes, des virtuoses atypiques, coloristes esthètes n’ayant jamais cessé d’ouvrir au jazz de nouveaux horizons. Dave Holland a épaulé des géants nommés Miles Davis, Stan Getz ou Chick Corea, avant de s’imposer comme un phare de la basse acoustique et électrique, membre éminent d’une génération qui a contribué à élargir les capacités expressives et mélodiques de la basse jazz. Chez lui en Inde, Zakir Hussain, avec sa virtuosité éblouissante, bouillonnante généreuse, est un mythe, LE prince du tabla, percussion phare de la musique du nord de l’Inde qu’il n’a jamais cessé d’embarquer sur les terres du jazz, notamment avec son complice John McLaughlin au sein du groupe Shakti. Chris Potter enfin, leur cadet de vingt ans, est le plus intègre et le plus impressionnant saxophoniste de sa génération, sideman pour la jazzosphère entière (il a participé à plus de cent cinquante albums !) mais aussi compositeur et leader de ses propres projets (une vingtaine d’albums sous son nom).