Rencontre avec Daniel Salvatore Schiffer

à propos de l'ouvrage collectif "Penser Salman Rushdie", éd. de l'aube

Le 26 mars à 22 h

Après l’attentat qui a grièvement blessé Salman Rushdie, sous le coup d’une fatwa depuis trente-trois ans, un ouvrage collectif réunissant des textes critiques et inédits de vingt-six auteurs voit le jour pour défendre l’écrivain, son œuvre et sa pensée, mais aussi nos valeurs démocratiques, la liberté et la tolérance, les droits et la dignité humains. Plus qu’une simple succession d’hommages, cet ouvrage se veut une réflexion approfondie, au nom de la liberté et pour un nouvel humanisme.

Daniel Salvatore Schiffer, italien de naissance et de culture française, est l’auteur d’une trentaine d’ouvrages traduits en plusieurs langues. Il est professeur de philosophie de l’art à Institut royal supérieur d'histoire de l'art et d'archéologie de Bruxelles. Il est aussi le porte-parole francophone du Comité international contre la peine de mort et la lapidation dont le siège est à Londres.

Il a notamment publié des livres sur le dandysme, sur Léonard de Vinci, Raphaël, Baudelaire, Flaubert, Dante, ainsi qu’un essai sur le monde d’aujourd’hui, "Le meilleur des mondes possibles."

A paraître en juin 2023, aux Editions de l'aube, sous sa direction, un nouvel ouvrage collectif: "Repenser le rôle de l'intellectuel", avec notamment Luc Ferry, Nathalie Heinich, Edgar Morin, Dominique Schnapper, Robert Redeker, Belinda Cannone, Pierre-André Taguieff, Sabine Prokhoris, Frédéric Schiffter, Sophie Chauveau, Renée Fregosi, Elisabeth Weissman, Yves Namur et d'autres.

Penser Salman Rushdie - Fondation Jean-Jaurès (jean-jaures.org)

Programmation, signée Daniel Salvatore Schiffer :

Anoushka SHANKAR - Solea .

Levon MINASSIAN - Bab’aziz.

Jean-Philippe RAMEAU - L’air des sauvages, extrait des Indes galantes. Les Musiciens du Louvre sous la direction de Marc Minkowski . Archiv 4745142.

- Musique traditionnelle arménienne.

Armand AMAR - Poem of the atoms . Haroun Teboul et Salar Aghili, sur un poème de Rumi, poète perse du 13e siècle .

Production et présentation : Axelle THIRY

Réalisation : Marion GUILLEMETTE