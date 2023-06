Rencontre avec Claire-Marie Le Guay : C’est la nuit qu’il est beau de croire à la lumière. Ed. Flammarion

Le 11 juin à 22 h

Comment la musique peut éclairer votre vie Préface : Érik Orsenna

Claire-Marie Le Guay a conçu ce livre comme un concert écrit.

En s’appuyant sur la vie et la personnalité de cinq compositeurs et l’exploration de leurs œuvres, elle nous convie à une lecture musicale.

Le foisonnement joyeux de Mozart, lumineux au-delà du drame, nous prend par la main, l’équilibre de la construction de Bach organise nos pensées, le flot des sentiments amoureux de Liszt éveille nos sens et nous guide de la douleur à la consolation, la force créatrice de Mahler, puisant sa source dans la nature, nous aide à trouver notre place, et la puissance expressive de Rachmaninov nous fait vibrer et nous donne l’énergie du dépassement.

Étayé de nombreux liens d’écoute, ce livre est un partage de ce que l’on peut puiser dans la musique pour éclairer notre vie.

Claire-Marie Le Guay est pianiste concertiste et l’auteur de La vie est plus belle en musique (Flammarion, 2018). Présente sur les scènes internationales, lauréate des Victoires de la Musique, elle a enregistré une vingtaine d’albums (notamment Bach, Liszt, Mozart, Schubert, Schumann, Rachmaninov, Ravel). Elle enseigne au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris (CNSMDP) et œuvre pour le rayonnement de la musique à travers des projets réunissant culture et éducation. Elle est directrice artistique du Festival international de musique de Dinard.

Programmation musicale (extraits) :

Wolfgang Amadeus MOZART - L’Adagio du Concerto en la majeur K 488. Maria Joao Pires et l'orchestre Gulbenkian sous la direction de Max Rabinovitch. Erato.

Jean-Sébastien BACH - Aus Liebe will mein Heiland sterben, de la Passion selon Saint-Matthieu. Sabine Devieilhe et l’ensemble Pygmalion sous la direction de Raphaël Pichon. Harmonia Mundi.

Franz LISZT - Un extrait du premier mouvement du Concerto pour piano n°1. L'Orchestre philharmonique Royal de Liège sous la direction de Louis Langrée. Accord 4727282.

Gustav MAHLER - L’Adagio de la Symphonie n°4. Magdalena Kozena et l'Orchestre du festival de Lucerne sous la direction de Claudio Abbado.

Serge RACHMANINOV - Le Prélude opus 3 n°2. Claire Marie Le Guay. Mirare 169.

