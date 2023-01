Rencontre avec Claire Levacher : "Face à l'orchestre, l'art de jouer ensemble", entretien avec Agathe Cagé

Claire Levacher est cheffe d’orchestre. Double audace : rares sont les personnes à même d’affronter la solitude du podium pour y faire naître et vivre un collectif et un sens commun, et plus rares encore sont parmi elles les femmes. C’est en remportant des concours internationaux prestigieux après une formation qui l’a conduite de Paris à Vienne en passant par le Michigan, que Claire Levacher s’est imposée comme une cheffe d’orchestre au rayonnement mondial. Elle nous emmène dans cet ouvrage à la découverte d’un métier fascinant et nimbé de mystère et nous fait rencontrer ses maîtres et sources d’inspiration, grands compositeurs, chanteuses et chanteurs, metteurs en scène, musiciens de toutes nationalités et de tous horizons. Dans cet échange libre, sincère et éclairant, elle nous partage la puissance du collectif réuni dans l’interprétation d’une œuvre comme la solitude du chef d’orchestre.