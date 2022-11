Rencontre avec Christophe Ono-dit-Biot : Trouver refuge, Ed. Gallimard

Le dimanche 27 novembre à 22 h

Tout est allé très vite : d’abord des gestes d’intimidation, puis des menaces directes. Un soir, Sacha et Mina décident de fuir la France avec leur petite fille Irène. Ils laissent derrière eux un pays qui a plongé dans le nationalisme, l’ignorance et l’intolérance, dirigé par un nouveau président qui a lancé des hommes après eux. Quel secret explosif veut-il protéger ?

Pour se mettre à l’abri, ils ont le projet insensé de rejoindre le mont Athos, sanctuaire érigé de monastères fortifiés où l’on vit encore selon les règles byzantines. Il est interdit aux femmes depuis le XIe siècle, mais il a toujours protégé ceux qui y cherchaient refuge.

Brutalement séparé de Mina, Sacha s’y retrouve avec sa fille, qui découvre, émerveillée, les rites et les récits de cet éden bordé par la Méditerranée ainsi que les joies prodiguées par une nature grandiose. Mais le danger les guette à tout instant.

Déterminée à tenter l’impossible, Mina parviendra-t-elle à sauver sa famille ?

Ode lumineuse à la transmission d’un père à sa fille, bouleversant portrait de femme, ce roman est une invitation à embrasser l’amour et les livres, la nature et la beauté. Il célèbre aussi magnifiquement l’Histoire et les histoires dont nous sommes faits.

https://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/Blanche/Trouver-refuge

Journaliste et écrivain, Christophe Ono-dit-Biot est né en 1975. Agrégé de Lettres, il est directeur adjoint de la rédaction de l'hebdomadaire Le Point, où il est notamment en charge des pages Culture. Écrivain, il a notamment publié les romans : Désagrégé(e) (2000), prix La Rochefoucauld, Interdit à toute femme et à toute femelle (2002), Génération spontanée (2004), prix de la Vocation, Birmane (2007), prix Interallié, Plonger (2013), Grand prix du roman de l'Académie française et Prix Renaudot des lycéens, Croire au merveilleux (2017), prix littéraire des Rotary clubs de langue française et prix Récamier du roman.

Programmation musicale, signée Christophe Ono-dit-Biot :

Interpol - Stella was a diver.

Fontaines DC - I love you.

Phoenix - Alpha Zulu.

Chœurs des moines de Simono Petra - Agni Parthene.

Cypress HILL - I wanna get high.

Production et présentation : Axelle THIRY

Réalisation : Marion GUILLEMETTE