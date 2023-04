Rencontre avec Christine Jordis au sujet de son livre "Le nuage fou. Ikkyu, moine zen et poète rebelle. Ed. de l'Observatoire

Le 7 mai à 22 h Au xve siècle, dans le Japon médiéval, Kotaro et Hikojiro, deux intouchables, grandissent avec un seul rêve : intégrer l’escadron des jardiniers du shogun et marcher dans les pas de leur modèle, le grand moine zen, Ikkyu Sojun. Les frasques et provocations de ce moine rebelle marquent l’époque autant que ses prodigieux talents. Tout enfant, il est arraché à sa mère, suit l’enseignement rigide des monastères et connaît enfin l’éveil, lors d’une promenade méditative, lorsqu’il entend le " chant du corbeau ". Suivent trente ans d’errance. Refusant les titres et les honneurs, cet électron libre poursuit son zen à lui, passe du temple au bordel, tombe sur le tard follement amoureux d’une chanteuse aveugle, écrit de sublimes poètes érotiques qu’il jette au vent… À si bonne école, comment les deux parias parviendront-ils à sortir de leur misère ?

Christine Jordis a étudié à la Sorbonne et à Harvard. Auteure d’une thèse de doctorat sur l’humour noir en anglais, elle a été responsable de la littérature au British Council et elle a dirigé la littérature aux éditions Gallimard. Elle est membre du comité de lecture des éditions Gallimard et du Prix Femina. Elle a notamment écrit William Blake ou l’infini, Grand Prix SGDL de l’essai, Paysage d’hiver, Prix Écritures et Spiritualités, Automnes, Tu n’as pas de cœur, Prudence et Passion...

Programmation musicale :

Toru TAKEMITSU - The Night extrait de Toward the Sea II. I Fiamminghi sous la direction de Rudolf Werthen. Telarc 80469.

Shigeru UMEBAYASHI - Yumeji’s theme extrait de la BO du film " In the mood for love ".

Toru TAKEMITSU - Distance de fée. Fujita piano trio. ASV1120.

Wolfgang Amadeus MOZART - Le deuxième mouvement du Concerto pour piano n° 23 en la majeur K 488. Alfred Brendel & l’Academy of St Martin-in-the-fields sous la direction de Neville Marriner . Philips 4204872.

Toru TAKEMITSU - Cape Cod extrait de Toward the Sea II. I Fiamminghi sous la direction de Rudolf Werthen. Telarc 80469.

Claude DEBUSSY - Pagodes extrait des Estampes . Nelson Goerner. Zig-Zag Territoires 326.

Production et présentation : Axelle THIRY

Réalisation : Cyrielle COUR