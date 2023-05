Rencontre avec Brigitte François-Sappey : Clara Schumann, une icône romantique. Ed. Le Passeur, 2023

Le 21 mai à 22 h

Considérée comme la plus célèbre pianiste de son temps, Clara Wieck-Schumann (1819-1896) fut admirée de tous : Goethe, Paganini, Chopin, Liszt, Mendelssohn, Brahms... L'enfant prodige devenue une adulte prodigieuse était considérée comme l'incarnation de la musique : interprète légendaire, compositrice-née, pédagogue réputée, artiste influente soixante ans durant. Consciente de sa mission d'artiste, sa vie a été, au sein de l'Allemagne romantique, un modèle d'accomplissement. On connaît ses amours avec Robert Schumann, qui lui écrivait : " La postérité doit nous regarder comme un seul cœur et une seule âme. " Mais plus que jamais, Clara doit être aujourd'hui reconnue pour son génie de compositrice et d'artiste, afin d'exister dans magnifique et complexe trajectoire. C'est ce que réalise ici Brigitte François-Sappey dans une biographie très vivante et documentée, qui s'impose comme une nouvelle référence.

Brigitte François-Sappey

Musicologue, Docteur ès lettres, Brigitte François-Sappey est professeur honoraire d’histoire de la musique et de culture musicale au Conservatoire national supérieur de musique de Paris.

Elle a aussi fondé la classe d'Art et civilisation au CNSM de Lyon, et a été productrice de concerts et d'émissions à Radio France.

Ses nombreux ouvrages portent essentiellement sur le romantisme germanique (Robert Schumann ; Clara Schumann ; Felix Mendelssohn ; Johannes Brahms ; La Musique dans l’Allemagne romantique, etc.) et sur la musique en France du XVIIIe siècle à nos jours (Jean-François Dandrieu ; Alexandre P. F. Boëly ; Charles-Valentin Alkan ; Olivier Greif, etc.). Son Histoire de la musique en Europe (PUF) est régulièrement actualisé.

Programmation, signée Brigitte François-Sappey :

Clara WIECK - Soirées musicales op. 6 n° 1, Toccatina. Marie Vermeulin. Paraty.

Clara SCHUMANN - Er is gekommen in Sturm und Regen extrait du Liebesfrühling op. 37/12 n° 2. Barbara Bonney et Vladimir Ashkenazy. DECCA.

Clara WIECK - Romance op. 11 n° 2, Andante en sol mineur. Isata Kanneh-Mason. DECCA.

Clara WIECK - Un extrait des deux derniers mouvements du Concerto pour piano et orchestre en la mineur op 7. Beatrice Rana & Chamber Orchestra of Europe sous la direction de Yannick Nézet-Séguin. Warner Classics 5054197296253.

Clara SCHUMANN - Lorelei. Barbara Bonney et Vladimir Ashkenazy. DECCA.

Clara SCHUMANN - Un extrait de l'Andante du Trio op. 17 en sol mineur. Anne-Sofie Mutter, Pablo Ferrandez et Lambert Orkis. Sony Classical.

Production et présentation : Axelle THIRY

Réalisation : Katia MADAULE