Rencontre avec Bernard Yslaire : "Les fleurs du mal" de Charles Baudelaire, éd. Aire libre

Poèmes illustrés par Bernard Yslaire, édition originelle de 1857. Les Fleurs du mal, mythique recueil de poésies signées Baudelaire, scandalise dès sa première parution en 1857. Après avoir exploré la vie du poète dans Mademoiselle Baudelaire, Yslaire illustre les cent poèmes de la version de 1857, avant la censure que connut l'ouvrage, soulignant de merveilleuse et vénéneuse manière toute la richesse de l'art baudelairien.

Biographie d’un artiste pluriel

Bernard Hislaire naît en 1957 à Bruxelles.

Auteur-illustrateur de Bande Dessinée et artiste numérique de la première heure,

Bernard Yslaire se réinvente à chaque projet, jusqu’à changer de style et de signature

(Hislaire, iSlaire, Sylaire...) Au travers de ses métamorphoses, une oeuvre se dessine:

celle d’un dessinateur sensible et féministe, passionné de narration graphique, créateur

d univers au romantisme noir.

Il débute dans Spirou à 16 ans, et lance en 1978 Bidouille et Violette, première histoire

d’amour " mélancomique " de la BD Franco-belge. En 1985, associé à Balac pour le

premier titre, il entame la saga-culte romantique de Sambre, saluée par la critique et le

public comme l’une des œuvres majeures des années 1980. Huit tomes en trente ans

confirmeront le succès, avant l’apothéose en cours de finition. Sur ce temps, il écrit et

met en scène trois cycles dérivés de la Guerre des Sambre, dont il confie le dessin à

Jean Bastide et Vincent Mezil, et Marc-Antoine Boidin.

Parallèlement dans les années 80, il co-fonde le théâtre d’avant-garde Idéal Standard,

publie des dessins de presse dans la Libre Belgique, assure la communication

graphique du Théâtre impopulaire et du Rideau de Bruxelles. Il collabore notamment

avec les metteurs en scène Jaco van Dormael et Didier Roten pour le cinéma, Jacques

Neefs et Alain Populaire pour le théâtre, l’architecte Francis Metzger pour des

scénographies publiques.

De 1997 à 2000, il produit et réalise l’un des premiers Web-Feuilleton sur Internet

ouvertement expérimental., avec l’aide de Laurence Erlich, psychanalyste. Mémoires du

XXe ciel oppose le regard muet d’un ange photographe et les souvenirs d’une vielle

psychanalyste sur l’Histoire du dernier siècle. Le récit est adapté en bande dessinée

sous le titre de XXeciel.com, avec deux fins alternatives. Le Ciel au-dessus de Bruxelles

(2006-2007) confirmera les interrogations de l’Auteur sur l’Histoire et sa médiatisation,

son dialogue plastique avec la photographie et le tout-numérique.

En 2009, il s’associe à l’écrivain Jean-Claude Carrière pour Le ciel au-dessus du Louvre.

évocation d’un tableau inachevé du peintre David, commandé par Robespierre au

temps de la Révolution française, et questionnant sa représentation. Dans le

prolongement du livre, intégralement dessiné sur palette numérique, Yslaire expose au

Musée du Louvre des " tableaux vidéo-graphiques ", ou ses esquisses s’auto-dessinent

sur écrans, en temps réel. La scénographie fait le tour du Monde, accompagnant une

exposition collective.

En 2012, avec Laurence Erlich, il crée et dirige Úropa, magazine pionnier du numérique,

sous forme d’applis pour iPad et iPhone. Récit mosaïque de politique-fiction sur

l’Europe de 2032, composé d’articles, de photos, vidéos et bande dessinée, le projet

interroge notre futur, dans un mélange d’imaginaire et de réel, caricaturant notre

présent.

En 2021, il écrit et dessine Mademoiselle Baudelaire, biographie romancée du Poète

des Fleurs du Mal à travers le regard de Jeanne Duval, sa muse et sa maîtresse. Le

roman graphique est salué à sa sortie comme son chef d’œuvre. En 2022, il illustre Les

Fleurs du mal en miroir avec la biographie de Baudelaire.

L’œuvre publiée d’Yslaire s’est déjà vendue à plus d’un million et demi d’exemplaires,

traduite en plus de dix langues, dont le coréen. Elle a été couronnée d’une quinzaine de

prix internationaux et fait l’objet de multiples expositions, dans diverses galeries et

musées nationaux, dont Paris, Bruxelles, Tokyo, Prague, Séoul, Taiwan, Barcelone,

Lausanne, ... En 2009, le Ministère Français de la Culture l’a nommé chevalier des Arts et

des lettres, et en 2015, élevé au grade d’Officier. Depuis 2017, il est président de

l’Académie Victor-Rossel de bande dessinée.

Programmation musicale (extraits), signée Bernard Yslaire :

Gustav MAHLER - L’Adagietto de la Symphonie n°5 en ut dièse mineur. L’Orchestre philharmonique de Berlin sous la direction de Simon Rattle. EMI 5012282.

David BOWIE - Space oddity.

ARCHIVE - Controlling Crouds.

Philip GLASS - The poet acts, extrait de la bande originale du film The Hours . Michael Riesman . Omm 012.

Serge PROKOFIEV - La danse des chevaliers extraite de Roméo et Juliette. L’Orchestre symphonique de Boston sous la direction de Seiji Ozawa. DG 0028948365364.

