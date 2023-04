Rencontre avec Benoît Poelvoorde pour "Normale": de la justesse, aucune maladresse et pas un mot inutile !

Benoît Poelvoorde est un père atteint de sclérose en plaques, il est veuf et il vit seul avec sa fille, une adolescente, incarnée par la jeune actrice Justine Lacroix. C’est une première pour lui, un rôle de personne handicapée physique au cinéma.

"Ce qui m’a fait le plus peur, c’est la cécité"

"Olivier Babinet le réalisateur, m’a envoyé un docu sur une personne qui avait la sclérose en plaques, et en fait cela m’a intéressé pour comprendre comment elle se déplaçait. Elle utilisait une canne, tremblait parfois, ça ne demande pas beaucoup de préparation. Mais ce qui était compliqué c’est de jouer un aveugle. Je ne voulais pas de lunettes, à part deux fois, et c’était le choix du réalisateur. Mais ça m’a inquiété, parce que c’est difficile et je ne voulais pas non plus fermer les yeux. Inconsciemment vous suivez vos mains, et j’avais peur du ridicule."

"Ce sont les gens qui nous veulent du bien, qui nous séparent"

"Combien de familles ont été séparées, alors que personne ne le souhait ! Et c’est la petite qui se bat, le père lui a déjà compris qu’il n’est pas à la hauteur pour s’occuper de sa fille. Ils arrivent quand même à s’en sortir à deux, elle avec son imaginaire, elle rêve qu’elle écrit… Et c’est elle qui met tout en place pour qu’ils s’en sortent ; mais elle n’a pas la vie d’une petite fille à laquelle elle aurait droit. Il fallait donner l’impression que je pouvais encore tout gérer, alors que c’est ma fille qui s’occupait de moi"

Rencontre avec Benoît Poelvoorde…

"Normale" d’Olivier Babinet avec Benoit Poelvoorde et Justine Lacroix - De la justesse, aucune maladresse et pas un mot inutile !