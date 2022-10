Rencontre avec Benjamin Massoubre pour "Le Petit Nicolas – Qu’est-ce qu’on attend pour être heureux ?"

Marqués par les années de guerre pour l’un et une enfance peu réjouissante pour l’autre, René Goscinny et Jean-Jacques Sempé donneront au Petit Nicolas l’insouciance, la légèreté et la liberté dont ils avaient peut-être rêvé.

Le film invite le spectateur à la naissance de l’univers du Petit Nicolas et de ses copains Alceste, Clotaire, Rufus, Agnan et Marie-Edwige. Nicolas est un garçon heureux, curieux et espiègle. L’histoire s’écrit dans un contexte contemporain, sans angélisme, avec réalisme et bienveillance, le personnage interpellant ses créateurs, dans un jeu savoureux d’échange de la création.

Le geste s’inscrit mentalement à l’écran, élégant et gracieux, sur une musique jazzy chère aux créateurs.

Benjamin Massoubre et Amandine Fredon nous offrent une parenthèse enchantée. Un merveilleux moment d’émotion et de bien être

Alain Chabat a prêté sa voix au personnage de René Goscinny, et Laurent Lafitte à celui de Sempé.