Rencontre avec Beatrice Venezi : "Fortissima, destins de musiciennes rebelles", éd. Payot

Le 19 juin 2022 à 22 h

"Il n'y a pas de femmes compositrices ! " proclamait en 1920 un maestro britannique. Et Hildegarde de Bingen au Moyen-Age ou Maddalena Casulana à la Renaissance ? Et Nannerl Mozart, Fanny Mendelssohn, Clara Schumann ou encore Björk ? Autant d'artistes venues peupler ce livre, aux côtés d'interprètes telles que Martha Argerich, Jacqueline du Pré et Maria Callas, ainsi que de grandes pédagogues comme Nadia Boulanger.

Mieux, c'est une jeune musicienne italienne qui manie ici la plume aussi talentueusement que sa baguette de cheffe d'orchestre pour brosser ces seize portraits de consoeurs ayant dû batailler dans un univers masculin, et pour nous fredonner à travers elles une petite histoire de la musique accessible à toutes les oreilles, par-delà les préjugés et les barrières de genre.

Fortissima | Payot (payot-rivages.fr)

https://www.beatricevenezi.com

Beatrice Venezi, née en 1990 à Lucques, est l’une des rares femmes à diriger des orchestres de niveau international, du Japon à la Biélorussie, du Portugal au Liban, du Canada à l’Argentine, des Etats-Unis à l’Arménie.

Chef d’Orchestre Principal Invité auprès de l’Orchestre de Toscane, O.R.T., Chef d’Orchestre Principal de l’Orchestre Milano Classica de Milan, Chef d’Orchestre Principal de la Nuova Orchestra Scarlatti de Naples; elle est nommée membre du Conseil Féminin des Affaires Culturelles du Vatican pour le triennat 2019-2021.

Elle a collaboré avec des artistes renommés tels que Andrea Bocelli, Andrea Griminelli, Bruno Canino, Stefan Milenkovich, Valentina Lisitsa, Carla Fracci, Eleonora Abbagnato. Elle a collaboré en liaison avec des orchestres internationaux comme l’Orchestra del Teatro La Fenice, l’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, le New Japan Philharmonic, la Sofia Philharmonic, la Filarmonica del Teatro Regio de Turin, l’Orchestra I Pomeriggi Musicali de Milan, la Symphonic Orchestra of the National Télévision and Radio Company of Belarus , la State Orchestra of Armenia.

Elle s’est produite dans le cadre d’événements musicaux tels que le Festival Puccini à Torre del Lago en jouant le rôle de Chef Principal Invité pendant les saisons 2017-2018 et dans des théâtres renommés comme la Suntory Hall de Tokyo, la National Opera House d'Azerbaijan, la National Opera House de Georgie, le National Theatre Ivan Zajc de Rijeka, la Sofia National Opera and Ballet, le Teatro Verdi à Trieste, le Circuito Lirico Marchigiano, le Teatro del Libertador à Cordoba.

En 2021 elle a débuté à l’Opéra-Théatre de Metz Metropole, à l’Opéra Holland Park à Londres, au Teatro Coliseo de Buenos Aires, au Teatro Olimpico de Vicenza et au Teatro Lirico de Cagliari.

À présent elle est engagée dans des productions auprès de l’Opéra-Théatre de Clermont-Ferrand, de l’Opéra de Vichy, de l’Opéra Grand Avignon, de l'Opéra de Metz, de l’Opéra de Reims, de l’Opéra de Limoges, du Nagoya Philharmonic, de l’Orchestra Haydn de Bolzano, de Taormina Arte Festival et du Bellini Festival.

Son répertoire s’étend du classique à la musique contemporaine avec une attention particulière pour le répertoire symphonique russe ainsi qu' italien qu’on appelle “Generation 80”.

En ce qui concerne le répertoire d'opéra, elle est spécialisée dans le Belcanto italien, mais également le Verisme, démontrant une affection particulière pour la musique de Giacomo Puccini, avec qui elle partage le lieu de naissance et la sensibilité.

Elle a eu, de plus, l’honneur de recevoir plusieurs awards grâce à son habileté artistique à soutenir la culture de la musique classique parmi les jeunes générations. En 2017 elle a reçu le prestigieux prix historique la Scala d’oro. En 2016 le Corriere della Sera l’a incluse dans la liste de “le 100 donne dell’anno 2016” et en 2017 dans celle de “le 50 donne dell’anno 2017”; en 2018 Forbes Italia l’a inscrite dans la liste “100 young leaders of the future under 30”.

En avril 2019 elle a publié aux éditions Utet, son premier livre "Allegro con fuoco" qui met en valeur les atouts de la musique classique.

En Novembre 2020 elle a publié, toujours chez Utet, son deuxième livre "Le sorelle di Mozart" dédié aux histoires des grandes femmes, compositrices et musiciennes, qui, souvent, ont été laissées de côté dans l’histoire de la musique. En France, il sort sous le titre Fortissima. Destins de musiciennes rebelles chez Payot en mai 2022.

À partir de 2019 elle fait partie des artistes Warner. Son premier album, sorti cette même année, My Journey est dédié à Giacomo Puccini, puis Héroïnes en 2021, son deuxième album est consacré aux protagonistes féminines du répertoire d’opéra . Les deux sont édités par Warner Music Italy.

Aussi connue par le grand public comme personnalité de la télévision, elle est une ambassadrice passionnée en faveur d’ une diffusion plus accessible et engageante de la musique classique et de l’opéra. À ce propos elle encourage les événements de musiques classiques dans des contextes non conventionnels, comme les Puccini Day, un éventail de concerts dédiés au compositeur d'opéra italien Giacomo Puccini qui se déroulent au sein du programme Lucca Summer Festival, l’un des plus attendus festival rock en Toscane. On peut également citer la performance multidisciplinaire d’avant-garde Pensieri Illuminati avec le fameux story-teller Felice Limosani pour les célébrations du Nouvel An 2021, auprès du Dôme de Milan.

Elle a coopéré avec des milieux artistiques différents, comme avec le rappeur italien Rocco Hunt au MTV Digital Days ou le célèbre ténor italien Andrea Bocelli qui l’a choisie comme chef d’orchestre sur le podium de son dernier spectacle Ali del Silenzio en Juillet 2019, au Teatro del Silenzio.

Avec les chanteurs pop Piero Pelù et Luca Barbarossa et le chanteur rock Morgan elle a conduit, en tant que juge, le format télévisé AmaSanremo, voué aux jeunes talents dans le contexte du 71 Festival de Sanremo 2021, qu'elle a également animé avec le présentateur Amadeus.

Grâce à ses performances elle arrive à canaliser sa vision sociale de la musique et à donner un message puissant d’ouverture et d’innovation.

