Rencontre avec Bai Kamara Jr. à propos de son album '‘Traveling Medicine Man’'

Son dernier album, ‘Traveling Medicine Man’, n’est peut-être pas un album de blues en soi, mais il partage avec le blues son attribut le plus prisé : la narration. Cet album est la suite de son voyage introspectif à travers ses racines et sa quête perpétuelle pour faire coexister en lui ses origines africaines et européennes. Le blues, dans son contexte d’origine, était une façon d’exprimer des joies durement gagnées dans un monde de tristesse abondante, de plaintes à voix haute derrière le masque d’un sourire forcé. Inspiré par la grammaire musicale de modèles comme John Lee Hooker ou Big Bill Broonzy, Bai Kamara le fait précisément lorsqu’il chante ses propres instants de bonheur et de deuil.

Ses textes finement travaillés sont des fenêtres lumineuses sur son quotidien qui font écho à nos propres pensées et souvenirs.