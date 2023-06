Rencontre avec Axel Bauer : en pleine tournée mais toujours en train de composer

C’est juste avant son concert sur la Grand-Place de Mons dans le cadre de la Ducasse de Mons ce vendredi 2 juin qu’Axel Bauer nous a fait le plaisir d’évoquer son actualité, mais aussi son passé.

Il a notamment expliqué à Dominique Ragheb qu’il était en pleine tournée autour de son 7e album studio, Radio Londres, jusqu’à la fin de l’année, mais qu’il continuait tout de même à composer de nouveaux titres.

A ce propos, il a expliqué qu’il utilisait autant la guitare que le piano quand il travaillait à la création d’un morceau, préférant un instant le premier instrument pour son côté intimiste, et le second pour son côté plus large et lyrique. Il confie que pour le titre "C’est malin", qui figure sur son dernier album, il avait commencé à la guitare et puis il est ensuite rapidement passé au piano. Il avoue aussi avoir une approche plutôt "old school" quant à la composition, en utilisant que des papiers et crayons, et de temps à autre un dictaphone.

Dans la même interview, il a aussi parlé de son passé, de sa vie après le succès de "Cargo de Nuit" et des maisons de disques anglaises qui l’ont – plutôt étonnamment – contacté pour travailler à Londres. Axel Bauer explique qu’il a aimé emménager dans la capitale anglaise où toutes ses idoles étaient passées, telles que Jimi Hendrix, Eric Clapton, etc. Il a pu ainsi travailler dans des studios beaucoup plus professionnels que ceux de France à l’époque.

Retrouvez dans la vidéo ci-dessus ses anecdotes autour du projet United Guitar, son choix d’instruments lorsqu’il est en live, et l’histoire de sa Stratocaster serie L qu’il conserve depuis ses 18 ans et avec laquelle il a composé quelques-uns de ses plus grands hits.