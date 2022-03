Rencontre avec Antoine Wauters pour "Le musée des contradictions" : "Il est beau parfois de douter"

A l’occasion de la semaine du livre, Axelle Thiry recevait l’écrivain belge Antoine Wauters qui vient de sortir Le Musée des contradictions aux éditions du sous-sol. Une émission A portée de mots spéciale qui vous fera entendre des lectures de discours contenus dans ce nouveau roman.

Ce nouveau livre incandescent, Le Musée des contradictions, est né de l’envie d’Antoine Wauters de "s’immerger dans des mondes de paroles très simples et humains." Ce livre se compose de différents discours, des discours de gens "qu’on n’a pas l’habitude d’entendre ou d’écouter", des groupes de citoyens, comme des personnes âgées en maison de repos, des jeunes qui veulent aller à la mer et qui ne peuvent pas, des enfants qui vivent dans des familles violentes et se retrouvent à devoir jouer le rôle des adultes, des employés qui n’en peuvent plus de travailler dans des métiers dans lesquels ils ne trouvent plus de sens.

Antoine Wauters a voulu faire un "portrait de notre monde d’aujourd’hui avec ses problèmes, ses contractions et ses injustices et de faire entendre des voix porteuses de contradictions".

Retrouvez la présentation sur Le Musée des contradictions sur le site des éditions du sous-sol.