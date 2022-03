Rencontre avec Antoine Wauters : "Le musée des contradictions", éditions du sous-sol.

Le 20 mars à 22 h

Des voix s’élèvent, s’approchent du centre de la scène qu’est ce livre. Ce sont des jeunes en rupture de bans qui s’adressent à leurs juges ; des petits vieux échappés de leur EPHAD qui racontent par-delà les tombes, par-delà l’oubli et la mort de leurs aimés, leur échappée belle à travers le discours d’une troupe en pyjama. Puis comme dans une ronde, ce sont des mères qui prennent la parole, elles racontent l’abandon et les lignées maudites, ce passé qui corrompt, le regret d’être mère, d’avoir offert à leur progéniture une vie perdue, un horizon d’effondrement dans un monde épuisé par les hommes. D’autres discours, ceux d’une armée de flemmards qui glandouillent lorsqu’une pandémie nous rend désœuvrés, sondant le vide de nos existences ; d’autres jouant à cache-cache dans les arbres. Des paroles d’artistes de la marge devenus célèbres, mais qui refusent de remiser au placard leur rage et leur poésie des débuts. Ici, l’homme n’est ni bon ni mauvais. Il hésite, souffre, espère et doute, comme nous tous. N’est-ce pas là l’expérience qui est la nôtre aujourd’hui ? Chercher tant bien que mal à accorder nos paroles à nos actes ? Tenter de trouver du sens là où il n’y en a plus ? Un livre somptueux et politique. Antoine Wauters va toujours plus avant dans l’exploration des frontières du roman, et nous le suivons, admiratifs.

Antoine Wauters est un écrivain belge. Après plusieurs livres aux éditions Cheyne, c’est son roman Nos mères (Verdier, Folio/Gallimard) qui le fait découvrir. Prix Première de la RTBF, Prix Révélation de la SGDL et finaliste du Prix des cinq continents, le livre fait d’Antoine Wauters "la révélation littéraire belge de ces dernières années". En 2015, il cosigne le film Préjudice, qui réunit Nathalie Baye et le chanteur Arno. Lors de la rentrée 2018, il publie simultanément Pense aux pierres sous tes pas (Verdier, Folio/Gallimard) et Moi, Marthe et les autres (Verdier). Mais c’est Mahmoud ou la montée des eaux (Verdier, 2021), roman composé en vers libres et qui raconte la vie d’un vieux poète syrien, qui lui apporte la pleine reconnaissance. Unanimement salué et en cours de traduction dans plusieurs pays, le livre remporte le Prix Marguerite Duras et le Prix Wepler. Il publie en mars 2022 Le musée des contradictions aux éditions du sous-sol (Le Seuil).

Le Musée des contradictions - Editions du sous-sol (editions-du-sous-sol.com)

Programmation musicale, signée Antoine Wauters :

DAMAST DUO - Je länger je lieber.

Tom WAITS - Yesterday is here.

Andrea LASZLO DE SIMONE - Conchiglie.

Zbigniew PREISNER - Dies Irae.

Dominique A - Endermonde.

Giacomo PUCCINI - Sola, perduta, abbandonata (Manon Lescaut). Leontyn Price & New Philharmonia Orchestra sous la direction d'Edward Downes . RCA.

