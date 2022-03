Rencontre avec Antoine Barraud pour Madeleine Collins

Judith, incarnée par Virginie Efira, est une maman active, une traductrice qui voyage pour le boulot, avec un agenda chargé, et surtout une double vie. Un amant et une petite fille en France, et un mari et deux fils en Suisse. Elle semble tout gérer, mais rapidement de petits cailloux vont gripper la machine. Ce qui sauve longtemps Judith, c'est le succès et l'égocentrisme de son mari. Accaparé par sa carrière, ambitieux, il se retourne peu, et se contente de croiser sa femme entre deux contrats.

Ce qui fait l'originalité du film se révèle à la fin, parce que cette double vie s'est imposée d'une manière particulière. Ce qui donne un ton hitchcockien au film, ce sont les mensonges et la tension qu'ils induisent. En dire plus risquerait de dévoiler des choses essentielles. Mais c'est surtout un film pétri d’amour.

Antoine Barraud au micro de Christine Pinchart…

Madeleine Collins d’Antoine Barraud, avec Virginie Efira, Bruno Salomone, Jacqueline Bisset, Thomas Gioria (Adoration de Fabrice du Welz)