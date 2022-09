Rencontre avec Annie Lulu au sujet de son livre "Peine des Faunes" paru aux éditions Julliard

Le 11 septembre à 22 h

Peine des Faunes nous plonge dans la vie quotidienne d’une famille tanzanienne en 1986. Rébecca élève huit enfants. Sa fille aînée, Maggie, rêve d’étudier à l’université. Mais Rébecca entre en lutte contre une compagnie pétrolière sur le point d’exproprier les habitants de son village natal. Son départ précipité fait brutalement basculer le destin de Maggie et pose la première pierre d’une tragédie familiale s’étirant sur cinq générations.

De la Tanzanie des années quatre-vingt à l’Écosse contemporaine, Peine des Faunes est une ode poétique à la fragilité de la condition humaine et un urgent plaidoyer pour le vivant. Tissant ensemble les thématiques féministe et environnementale, Annie Lulu brosse une galerie de portraits de femmes inoubliables, dont le combat pour la liberté et la justice finira par être récompensé.

https://www.lisez.com/ebook/peine-des-faunes/9782260055044

Annie Lulu est née à Iasi, en Roumanie, d’un père congolais et d’une mère roumaine. Arrivée très jeune en France, elle étudie la philosophie, puis se consacre pleinement à l’écriture. Elle aussi l'autrice de La mer Noire dans les Grands Lacs (Prix Senghor 2021, Prix de la littérature de l'exil 2021).

Programmation musicale, signée Annie Lulu :

Tash SULTANA - Jungle .

Rihannon GIDDENS - We rise. Rihannon Giddens, Charly Lowry et Lelanja Harrington.

Claudio MONTEVERDI - Il lamento della ninfa. Montserrat Figueras, Jordi Savall, Lambert Climent, Daniele Carnovich, Francesco Garrigosa . Astrée 8546 .

Leah et Chloé SMITH - Resilient.

- Let no man steal your thyme . The Pentangle .

Bessie SMITH - You ought to be ashamed.

