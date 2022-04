Rencontre avec Alain Guiraudie pour "Viens je t'emmène": une France troublée, sous l'oeil du burlesque

Isadora est une prostituée mariée, qui n'a pas l'habitude de tromper son mari en dehors du travail. Pourtant lorsqu'elle rencontre Médéric, elle accepte de l'emmener à l'hôtel, gratuitement, parce qu'il est contre la prostitution. Leurs ébats sont interrompus par un attentat. C'est là qu'apparait Sélim, jeune SDF qui va s'imposer dans la vie de Médéric, et lui voler son aventure amoureuse.

Alain Guiraudie nous dresse le portait d'une France inquiète, un peu parano, dans une comédie burlesque, qui s'apparente à un conte. Noémie Lvovsky incarne avec beaucoup de saveur cette prostituée nymphomane, et Jean-Charles Clichet un citoyen inquiet, et pas très courageux. Le petit immeuble à appartements où il vit, cristallise toutes les peurs et les principes d'une société installée dans une petite ville de province, reflet d'un monde contemporain, partagé entre bienveillance, inquiétudes et principes bien ancrés.