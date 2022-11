Rencontre au sommet avec Jeff Mills, Jean-Phi Dary et Prabhu Edouard

Avant la composition que nous avons pu applaudir, Tomorrow Comes The Harvest était porté par un certain Tony Allen, accompagné de Jeff Mills. Une idée de mélange subtil d’univers née au milieu des années 2010. "Le projet a démarré il y a quelques années quand Tony m’a invité dans son studio pour le rencontrer. De cet échange est née une amitié et l’idée de jouer ensemble pour créer quelque chose de nouveau. C’était la rencontre du monde de la musique électronique avec celui de l’afrobeat et du jazz", explique la légende de la techno. Même s’ils ont sorti un album studio ensemble, l’ambition est toujours restée braquée sur le live, sur la spontanéité de l’improvisation. "À chaque performance, il y avait la possibilité de créer quelque chose de nouveau et de repenser l’idée de jazz, d’électronique ou de musique en général."

Seulement, en 2020, la mort tragique d’Allen aurait pu rebattre les cartes du projet et le condamner à croupir dans la tête de Jeff Mills. Sauf que le plan était clair dès le début. Comme l’énonce clairement le titre de l’album posthume du batteur : There Is No End. "On n’a pas eu à se poser de questions quant à la continuité du projet. Après quelques mois de réflexion, on a redémarré à trois. C’est sa création. L’idée de la continuer, même après que nous trois sommes partis aussi, fait partie du plan."