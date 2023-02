Rencontre au 7e ciel : Jupiter flirte avec Vénus, les planètes alignées ce 1er mars

Ce mercredi 1er mars, Vénus et Jupiter seront bien alignés. Non, ceci n’est pas un horoscope, mais un moment que les astronomes, amateurs ou pros, auront plaisir à observer. Et pas qu’eux : car ces deux planètes de notre système solaire sont particulièrement brillantes et même à l’œil nu, vous pourrez observer Vénus poser un date à Jupiter, à moins que ce ne soit l’inverse (dans une version non genrée).