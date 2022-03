Rencontre Angelina lors de son concert au Cirque Royal de Bruxelles

À seulement 10 ans, Angelina remporte The Voice Kids (France) en 2017 avec son coach Patrick Fiori. Elle impressionne par son charisme naturel, sa voix puissante et mélodique, mais aussi par son dynamisme contagieux. En 2018, elle finit 2ème au concours de l’Eurovision Junior avec sa chanson originale " Jamais sans toi ". Son premier album est un succès avec son titre phare " Maman me dit " comptabilisant plus de 52 millions de vues et plus de 80 millions de vues tous singles confondus !