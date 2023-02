Renault arrête la Twingo : adieu les petites voitures populaires pas chères ?

Clap de fin pour une voiture mythique ! La Twingo, c’est comme Capri, c’est fini. Renault l’a confirmé la semaine dernière. L’an prochain, le constructeur automobile français mettra fin à une saga de plus de trente ans : la première Twingo est apparue sur nos routes en juin 1993. Un gabarit iconique, offrant un à petit prix un service de transport basique, c’est aussi une certaine idée de la voiture pour la classe moyenne généralisée qui disparaît avec la fin de sa production. Et c’est une tendance lourde : de plus en plus de marques abandonnent de leur catalogue les petites citadines d’entrée de gamme.

Cette petite voiture aux allures de grenouille avec ses deux grands yeux prêts à clignoter, Chantal De Raedt y tient quant à la prunelle… de ses yeux. "Elle n’est pas belle ?", nous défie cette sympathique retraitée bruxelloise en nous l’indiquant. Dans sa rue à Forest, on la reconnaît entre mille : bleu myosotis, garée devant son immeuble, elle défie les gros modèles actuels qui se ressemblent tous. Pas de verrouillage centralisé, depuis son siège conducteur Chantal tend le bras avant de lever le petit loquet pour nous ouvrir la portière côté passager. "Elle démarre au quart de tour !" Ce qui l’a dirigé vers ce petit bolide à l’époque (en 2007), ce sont les deux promesses de la marque : maniabilité et sobriété. "Comme j’habite la ville, elle n’est pas très grande, elle se gare magnifiquement bien, et elle a de bon frein. Et puis je vais souvent en Bretagne et donc je la transforme, je la remplis jusqu’au toit, et croyez-moi ou non, elle devient une vraie petite camionnette !", nous explique-t-elle.

Des clignoteurs, des essuie-glaces et un moteur, c’est pas mal, non ?

Impression d’espace, lisibilité - un seul petit écran électronique en haut de la console -, et confort basique : radio de série mais seulement deux options, toit ouvrant et air conditionné. "Quand vous dites basique, ça veut dire que j’ai l’impression de traîner un sac à dos sur les épaules ?" ironise Chantal, qui se satisfait très bien des équipements : "Elle dispose d’airbags, des vitres électriques, j’ai des clignoteurs, des essuie-glaces, un moteur, elle avance, elle a même une quatrième vitesse. C’est pas mal, non ?"

Au moment de son lancement en Belgique en juin 1993, elle coûtait 325.000 Francs belges prix catalogue, soit 8000€ (12.000 ramenés à l’inflation). Voilà sans doute la recette de succès populaire : 2,5 millions d’exemplaires vendus, même si on reste très loin des huit millions de 4L, 5 millions de Citroën 2 C et 21 millions de Volkswagen Coccinelle.