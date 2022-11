Renaud rêve de créer un club de supporters du Sporting de Charleroi en Brabant Wallon

Renaud Deveen a 53 ans. Il est né à Namur, a habité la plus grande partie de sa vie à Bruxelles avant de rejoindre Ottignies il y a quelques annnées… Et il est depuis sa plus tendre enfance, un fan absolu du Sporting de Charleroi : " Je n’ai jamais habité à Charleroi, mais j’avais de la famille à Charleroi et quand j’étais plus petit et j’allais voir le Sporting. J’allais voir les matchs au stade et cette ambiance me plaisait tellement que je suis resté tout simplement fidèle au Sporting Charleroi. Ce n’est pas plus compliqué que ça".