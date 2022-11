Grande nouvelle pour les fans de Renaud, le chanteur fait son grand retour et annonce une tournée qui débutera en janvier 2023.

Cette nouvelle tournée, qui passera par la Belgique à Mons, Liège et Bruxelles, s’intitule "Dans mes cordes" et se voudra intimiste. Une tournée "en toute intimité où il sera accompagné au piano de son ami Alain Lanty et d’un ensemble d’instruments à cordes" peut-on lire sur les réseaux sociaux du chanteur qui a fêté ses 70 ans cette année.