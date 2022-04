Renaud : que penser de sa reprise de "Si tu me payes un verre" de Serge Reggiani ?

Il ne s'agit pas du morceau le plus connu du répertoire de l'acteur et chanteur français disparu en 2004, mais il colle parfaitement à la vie de Renaud. Le clip est tourné avec Jean-Paul Rouve à la Closerie des lilas, le fameux café où Renaud a passé du temps lors de l'album Boucan d'enfer.

Néanmoins, Bruno Tummers n'est pas convaincu par cette reprise. Il ne remet nullement en cause le talent et la carrière magistrale du Phénix. "Il a écrit quelques-unes des plus belles chansons françaises comme Mistral gagnant, La pêche à la ligne, C'est quand qu'on va où" rappelle le chroniqueur.

Mais là, "c'est la cata, on a mal pour lui". Si l'album de reprises permet de faire (re)vivre certaines chansons, sa voix abîmée ne joue pas en sa faveur en comparaison de la version originale de Serge Reggiani. Or, une bonne reprise doit au moins égaler ou surpasser le niveau du premier enregistrement.