Renaud Nattiez : "Je ne sais pas si Tintin pourrait exister sans Milou"

Avec l’arrivée du capitaine Haddock, Renaud Nattiez observe que Milou est un peu mis de côté.

Hergé a cherché à faire évoluer et à enrichir sa structure en introduisant de nouveaux personnages, d’abord le capitaine Haddock, puis le professeur Tournesol. Par ailleurs, il a cherché à être de plus en plus crédible et réaliste, et il était alors plus difficile de faire parler Milou.

Cela ne veut pas dire que Milou disparaît ! Il sera là jusqu’au dernier album, Tintin et l’Alph’Art.