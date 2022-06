Renaud, l'artiste qui ne laisse jamais béton

Renaud Séchan est né à Paris le 11 mai 1952, dix minutes après son frère jumeau, David. Sa maman Solange le prénomme de la sorte en référence à la complainte du roi Renaud que sa grand-mère lui chantait quand elle était petite et qui la faisait pleurer à chaque fois. Renaud et David ne sont pas les seuls enfants de la famille. A leurs côtés, quatre frères et sœurs. Son père, Olivier Séchan, intellectuel protestant et professeur d’allemand est aussi un écrivain émérite qui recevra notamment le prix des Deux Margots pour son roman : " Les corps ont soif ". Son grand-père, Louis Séchan, professeur à la faculté des lettres de Paris commet aussi de nombreux ouvrages. Bref, un bel encadrement pour cette famille nombreuse que la maman, fille de mineur élève avec passion et amour. Mais si Renaud a des parents très prévoyants et soucieux de l’avenir de leurs progénitures, il n’en abandonne pas moins ses études à 17 ans. Il a pourtant suivi des cours de solfège et s’est souvent posté derrière la machine à écrire de son papa mais il laisse tout tomber pour se lancer dans la vie active. Vendeur dans une librairie à Paris, il meuble son temps libre en se produisant avec son ami Patrick Dewaere au Café de la Gare. Il remplace régulièrement les comédiens absents et fait la connaissance de Coluche qui devient son grand ami. Le producteur de l’humoriste, Paul Lederman décèle chez Renaud un réel talent. Le jeune chanteur, un brin contestataire ne laisse en effet pas indifférent. Encouragé par ses amis artistes, il publie un premier album en 1975, " Amoureux de Paname ". Mais c’est son deuxième opus, " Laisse béton " réalisé à grand renfort de verlan et d’argot en 1977, qui va le révéler au public. Renaud séduit aussi par son look voyou, bandana autour du cou. A partir de là, il ne laisse plus béton. Il sort de nombreux albums qui dans les années 80 parlent davantage de sa vie personnelle. Après " Ma gonzesse " sorti en 1979, " Marche à l’ombre " en 1980, " Morgane de toi " en 1983 et " Mistral gagnant " en 1985, en 1988, il rend hommage à son ami Coluche, décédé dans un accident de la route avec " Putain de camion ". En 1993, il reçoit une Victoire de la musique pour son album en dialecte, " Renaud cante el’Nord ". Cette année-là, il tient le rôle d’Etienne Lantier dans l’adaptation par Claude Berri du roman d’Emile Zola, " Germinal ". Prestation très remarquée. Renaud a tous les talents mais la gloire ne ravit pas toujours les hommes. Après son album de reprises des chansons de Georges Brassens, l’artiste sombre dans la dépression et l’alcoolisme. A partir de 1996, il n’apparaît plus sur scène. Il revient toutefois en 2002 avec un nouvel album " Boucan d’enfer ". Grâce à son bébé tout neuf, vendu avec plus de deux millions d’exemplaires, Renaud accumule les récompenses. Il ramasse trois victoires de la musique. Meilleur artiste, meilleur album et meilleure chanson pour Manhattan-Kaboul. En 2006, il remet le couvert avec " Rouge sang ". Il sort " Molly Malone " en 2009, ce répertoire de chansons irlandaises n’est pas bien accueilli par ses fans. En 2010, il sort une compilation, le best-of des succès de ses 35 ans de carrière. En 2014, un collectif d’artistes dont Benjamin Biolay et Jean-Louis Aubert lui rend un hommage avec " La bande à Renaud ". En 2017, il reçoit il reçoit la Victoire du meilleur artiste de l’année. En octobre 2020, il est admis dans un hôpital de Montpelier pour une intervention consécutive à un emphysème pulmonaire. Après quelques années de galère et de cures, Renaud sort le 6 mai 2022 son album " Métèque "sur lequel il reprend des chansons françaises des années 50 et 60, de Françoise Hardy en passant par Brassens , Trenet ou Hugues Aufray. Le titre " Métèque " fait bien évidemment référence à la chanson de Georges Moustaki qu’il reprend également. Renaud, l’artiste aux 26 albums, aux 20 millions d’exemplaires écoulés, revient au-devant de la scène pour le plus grand plaisir de tous ses ans. Il fait en effet partie des artistes les plus populaires de la chanson française.