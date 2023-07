Renaud et Yann d’Ykons vous font découvrir en live le dernier single du groupe, "New State of Mind"

Renaud et Yann du groupe Ykons étaient les invités du 8/9, où ils sont venus évoquer leurs prochaines dates de concert dont une grosse soirée à l’Ancienne Belgique en 2024. Ils ont ensuite interprété en live le dernier single du groupe, New State of Mind.

Ykons en musique, c’est entre autres des gros succès comme leurs titres Time et Sequoia Trees, et dernièrement le single New State of Mind. Des succès qui ont permis au groupe de bien décoller ces dernières années, et ça ne va pas s’arrêter puisqu’ils se produiront le 12 avril prochain sur la scène de l’Ancienne Belgique.

"C’est un vrai passage pour le groupe. C’est une étape en plus, c’est vraiment quelque chose qu’on attend avec impatience parce qu’on sait qu’on va défendre un nouvel album", se réjouit Renaud. "Et puis il va y avoir plein de nouvelles choses, donc ça va être vraiment très gai de faire cette AB."

En attendant vous pourrez le retrouver pour de nombreux autres concerts, à commencer par le 26 août prochain pour la clôture de la saison 2023 du Beau Vélo de RAVeL :