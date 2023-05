Renaud en tournée : le chanteur plus que jamais dans les cordes, mais…

L’emballage de ce "concert" est sans doute l’un de ses plus beaux. Les lumières déployées en scène sont classieuses, discrètes mais adéquates. Les instrumentistes qui l’accompagnent rendent justice aux mélodies de l’artiste. On n’entend plus qu’elles, vous l’aurez compris. Parmi les cordes, on reconnaît les noms d’Elsa Fourlon et Karen Brunon, qui ont travaillé avec Laurent Voulzy et faisaient partie de l’éphémère groupe Circus, mené par Calogero il y a quelques années. Au piano, le plus que fidèle Alain Lanty (Vanessa Paradis, Johnny Hallyday), à l’accordéon Jean-François Berger (Marc Lavoine, Bénabar). Que des cadors.

Les titres interprétés sont en majorité les repères préférés des "ultras". Tous les titres "émotion" davantage en demi-teinte. Parce que Renaud n’est plus capable d’assurer les débits rapides. On a donc eu droit hier à Mon amoureux, Cœur perdu, La médaille, La pêche à la ligne, Le petit chat est mort… ou Son bleu — sa préférée — l’émouvant récit d’un ouvrier viré sommé de rendre son bleu de travail. Cette chanson et les autres nous serrent le cœur. Car Renaud, au début de son parcours, a bien essayé de nous cacher sa tendresse sous ses airs de loubard et de titi parisien. Son trop-plein de sensibilité qui déborde de partout dans son œuvre.

C’est d’ailleurs en partie pour ça qu’il est dans cet état. Il n’est jamais parvenu à accepter de perdre le paradis de son enfance. Le temps est assassin et emporte avec lui les rires des enfants, on le sait bien, il nous avait prévenus. On est pareil. On s’étonne d’être adulte, de ce chemin de vie qui nous file entre les doigts, de nos colères et de nos révoltes bien peu entendues. C’est pour ça qu’on est là avec lui. Pour essayer d’attraper un peu d’humanité dans ce monde âpre qui nous agresse en permanence.