Renaud Emond (Standard): "Je suis à 50 voire 60% de ma forme... je veux être à 100% pour les play-offs"

Renaud Emond signe son retour depuis trois semaines au Standard et se refait une place dans l’effectif. Même s’il n’est pas encore certain de pouvoir débuter la rencontre de la 28e journée de Pro League ce samedi face à Westerlo, celui-ci a déjà repris du temps de jeu face à Courtrai et contre Anderlecht. Une aubaine pour celui qui ne savait pas s'il pourrait un jour retrouver les terrains. "Je suis très content d’être là. C'est déjà que du bonus pour moi parce que je reviens de loin. Il me faudra plusieurs semaines pour retrouver le rythme et mes sensations car j’ai été absent pendant 5 mois et demi."

Une chose est sûre, être un élément important pour l’équipe compte beaucoup pour lui. "J’essaie d’aider mes coéquipiers quand j’ai un petit peu de temps de jeu et quand je rentre. J’espère être décisif le plus rapidement possible. Je peux apporter mon vécu, mon expérience et ma maturité au groupe. De plus, tout le monde sait que je donne tout sur le terrain et que quand je suis en confiance, j’arrive à marquer pas mal de goals. Mon but est de faire tout mon possible pour nous aider à atteindre nos objectifs. "