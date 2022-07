Renaud Emond : "On sent qu'il y a un renouveau au Standard"

Le Standard de Liège se déplace au Racing Genk dimanche à l’occasion de la deuxième journée de Pro League. Renaud Emond, titulaire à la pointe de l’attaque liégeoise face à La Gantoise (2-2) en ouverture, s’est confié au micro de notre journaliste Pierre Capart pour préfacer la rencontre. Le "Phénix" est également revenu sur l’arrivée de Ronny Deila à la tête du Standard.

"On sent qu’il y a un renouveau. L’arrivée de Ronny Deila fait beaucoup de bien. Il est complet et essaye de mettre une bonne ambiance, de créer une famille dans le vestiaire. Et ça se sent sur le terrain. Ce point arraché à 10 contre 11 face aux Gantois nous fait beaucoup de bien. On peut désormais aborder ce match face à Genk positivement", a expliqué Emond, qui apprécie visiblement beaucoup son nouvel entraîneur. "Il a mis en place une nouvelle dynamique. Il est arrivé avec une tactique claire pour tout le monde. Chaque joueur sait ce qu’il doit faire sur le terrain. Il veut jouer avec un pressing haut et empêcher l’équipe adverse de jouer".

Vendredi dernier, face à La Gantoise, les Rouches se sont réconciliés avec leur public, affichant beaucoup d’envie : "Ça fait chaud au cœur de revoir ce public de Sclessin qui met de l’ambiance. On a à cœur cette année de renouer le contact avec nos supporters et de passer de bons moments avec eux. Ils avaient raison d’être déçus la saison dernière, on l’était tous".

Dimanche, c’est un nouveau match difficile qui attend les joueurs du Standard. "Genk est une équipe impressionnante. Ça va être compliqué mais on va là-bas pour gagner. Il y a des départs (Ndlr : Junya Ito va rejoindre le Stade de Reims) mais ils ont un gros noyau et de la qualité. On a envie d’être dans le top 8 et de se battre pour une place européenne. L’Europe, ça manque à tout le monde", a conclu Renaud Emond.