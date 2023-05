Renaud Emond, buteur dépité et fataliste : "Il faudra un miracle pour aller chercher la 1e place"

Déception immense pour le Standard. Alors que les Rouches menaient tranquillement leur barque contre Westerlo, ils se sont écroulés de façon inexplicable dans les arrêts de jeu pour concéder un fâcheux partage. Un faux-pas inattendu qui sonne quasiment le glas de leurs ambitions dans ces Europe Play-Offs et qui laisse évidemment un gros goût d’inachevé.

Après le coup de sifflet final, c’est un Renaud Emond dépité qui s’est présenté au micro de Vincent Langendries. Difficile de trouver les mots après un tel retournement de situation : "On est chez nous, on voulait cette victoire à domicile. On mène 2-0 à la 90e, on se doit de gagner. On est déçus ce soir. En plus, on a déjà vécu ce genre de situation cette saison, cela nous travaillait. Est-ce qu’on a trop reculé ? Je pense aussi que sa dernière frappe, il peut la retenter 10x, je ne suis pas sûr qu’elle rentre. C’est le foot. On est très déçus."

Un Renaud Emond sans doute encore un peu plus déçu que tous ses coéquipiers, puisqu’une dizaine de minutes plus tôt, il pensait définitivement avoir mis les Rouches sur du velours en plantant le but du break. Un but qui, comme il le confie sans concession, ne sert… pas à grand-chose : "Je suis encore plus déçu de ne pas ramener la victoire avec ce but. Malheureusement, il ne sert pas à grand-chose. C’est désormais à nous de finir le mieux possible cette saison, de montrer de l’orgueil, pour ce public, pour ce maillot et finir de la meilleure des façons."

Mathématiquement, le constat est désormais diablement limpide et cruel pour les Rouches. Alors qu’il ne reste plus que 9 points à prendre, ils pointent à 7 unités de Gand, tombeur du Cercle plus tôt dans la journée : "Si on était au courant du résultat de Gand ? Oui. Si ça a joué ? Non et ça ne doit pas. On se devait de jouer notre match ici. On se devait de gagner, peu importe le résultat de Gand. Il reste encore trois matches donc on voulait gagner. Il faudra un miracle. Tant qu’il y a de la vie, y a de l’espoir mais Gand me paraît bien armé pour aller chercher cette 1e place."

Difficile de lui donner tort, surtout après une telle fin de match bâclée…