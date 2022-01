Renaud Emond avant Standard – Bruges : "Le Clasico a fait du bien"

Pour un nouveau transfert liégeois, se présenter entre deux affiches à Anderlecht et contre Bruges, ce n’est pas toujours un cadeau. D’autant plus que la situation comptable des Rouches impose déjà naturellement une certaine forme de pression. Mais, lui a débarqué tranquille, relâché, comme un habitué de la maison en quelque sorte. Après un passage infructueux à Nantes, Renaud Emond a pourtant conscience qu’il est fortement attendu en bord de Meuse. "C’est normal, le Standard n’est pas à sa place. Il faut remettre le feu à Sclessin. On va y arriver" abonde l’attaquant.

Observateur attentif de ses désormais ex-anciennes couleurs, ou nouvelles couleurs, c’est plus simple, le Virtonais a envie d’aider les siens au plus vite. "En regardant les matchs, j’étais le premier déçu. Mais il faut reconnaître que mes coéquipiers ont parfois manqué de chance comme face à Zulte par exemple. D’un point de vue personnel, je sais qu’il me faudra deux ou trois matchs pour reprendre du rythme. Mais, après, j’ai envie de refaire ici ce que je parvenais à réaliser avant" détaille ambitieusement le numéro 18 liégeois.