Renaud Emond a retrouvé le Standard lors du Clasico : "Ce point va nous faire du bien, on a su réagir"

Titularisé pour disputer le Clasico trois jours seulement après avoir signé son retour au Standard, Renaud Emond n'a pas réussi à peser sur la rencontre comme il l'aurait voulu, mais l'attaquant belge se réjouit avant tout du point arraché par son équipe sur la pelouse du rival anderlechtois et par la mentalité affichée par les Liégeois.

"Ne pas sortir d'un Clasico sur une défaite, ça fait toujours plaisir !, a lancé Renaud Emond au micro de la Pro League. On s'est battu jusqu'à la fin et on a montré de la mentalité. Nous sommes en difficulté, mais on a su réagir. Ce n'est jamais simple, et ce petit but nous fait du bien pour rentrer avec un point ! Ils ont peut-être été plus dominants que nous, mais on a joué avec nos armes. On sait qu'ils sont en forme, dans une bonne période, alors que nous, on essaie de reprendre des couleurs et de remonter tout doucement au classement. Ce point va nous faire du bien pour la suite ! Pour ma part, physiquement, ça a été, même s'il me faudra sûrement deux ou trois matches avant de revenir à mon niveau. J'ai tout donné, j'ai essayé de me battre, et j'espère que je vais pouvoir aider l'équipe."