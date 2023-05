Renaud donne des nouvelles sur sa santé et présente sa nouvelle femme

Renaud a décidé de prendre la parole pour donner des nouvelles sur sa santé et c'est aussi l'occasion pour le chanteur de 70 ans de présenter sa nouvelle compagne.

Le chanteur de "Mistral Gagnant" dévoile partager sa vie avec une nouvelle femme âgée de 42 ans : "Elle me suit depuis trente ans, mais on s’est rencontré la première fois il y a six ans, sur un plateau télé. Elle portait des boucles d’oreilles avec des cerises, inoubliables ! C’est pour cela que je l’appelle Cerise".

Dans les colonnes du Parisien, Renaud raconte les détails de leur rencontre : "Elle avait demandé mon contact pour m’offrir un cadeau. Elle est couturière et m’a fait une chemise en bandanas. Cela m’a touché, on a discuté, je l’ai invitée à prendre un café à la maison, à Paris, puis en Provence, puis en vacances au Cap-Ferret. Cela me donne envie de voyager, de l’emmener à Venise, en Grèce, sur l’île de Patmos, où j’ai passé les plus belles vacances de ma vie quand j’étais jeune".

L'interprète de "Morgane de toi" fait un point sur sur sa santé et avoue ne plus fumer : "J’ai arrêté la clope il y a tout juste deux mois. J’ai fumé jusqu’à trois paquets par jour ! Sur le souffle, je sens la différence. Je l’ai fait pour cette tournée et pour Cerise. J’ai arrêté l’alcool il y a deux ans et demi. Je suis pénard. Je fais du sport, j’ai une coach à Paris. Le rythme de trois concerts par semaine, ça me va".

Renaud sera de passage en Belgique le 22 mai 2023 au Cirque Royal.