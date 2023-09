Renaud de nouveau papa ? La rumeur circule, il dément

A 71 ans, Renaud pourrait donc être à nouveau papa pour la troisième fois si on l'en croit Hugues Aufray.

Le chanteur et Cerise, sa nouvelle compagne depuis un an, ont démenti cette information : "Monsieur Renaud Séchan et sa compagne Cerise démentent l'information selon laquelle elle serait enceinte ainsi que cela a été affirmé ce matin par Messieurs Praud et Aufray dans le cadre de l'émission diffusée sur Europe 1."

Lola Séchan, fille de Renaud, a aussi pris la parole sur le réseau social Instagram en taclant Hugues Aufray : "En revanche, l'info est fausse. Hugues Auxfraises a sévit".