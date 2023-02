Renaud agacé par les spectateurs qui filment et prennent des photos

La consigne était simple à l’entrée du concert de Renaud ce 21 février au Sébastopol à Lille : " Ne pas filmer et ne pas prendre de photos ". Pourtant, les fans en avaient décidé autrement et malgré les demandes répétées, ils étaient nombreux à filmer discrètement (ou pas). Un agent rappelait pourtant la consigne à l’entrée de la salle et un autre, une fois le concert commencé, équipé d’une lampe de poche, venait personnellement rappeler à l’ordre ceux qui transgressaient la règle.

Tout ceci a fini par agacer Renaud, qui s’est même adressé directement à un spectateur, ce qui n’a pas découragé les autres. Au milieu d’une chanson, Renaud s’est finalement arrêté et a déclaré : " Je n’ai plus envie de chanter . Il n’y a pas un voisin qui peut lui dire d’arrêter ? Je déteste les réseaux sociaux ".

Renaud s’est toutefois repris après ce moment d’agacement, mais certains continueront de filmer et de photographier, sans respecter la demande du chanteur.