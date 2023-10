Avec un mois de septembre exceptionnellement chaud, nous avons eu du mal à nous en rendre compte, mais nous sommes bien en automne ! Peu à peu, les couleurs automnales s’emparent de nos paysages. "C’est aussi le moment idéal pour planter, couper, bouturer, semer et réaliser des aménagements favorables à la biodiversité ", nous rappelle Bruxelles Environnement dans un communiqué.

Pour célébrer cette saison, Bruxelles Environnement organise la troisième édition de " Renature Time ! ", le mois de la Ville-Nature et de ses quatre types de paysages (La Ville Dense, la Ville Forêt, la Ville Campagne et la Ville d’Eau)."Ensemble, ces paysages composent les maillages vert et bleu, et le réseau écologique bruxellois au travers duquel peuvent se développer et se déplacer les plantes et les animaux ", définit Bruxelles Environnement sur son site internet.

C’est d’ailleurs à partir des caractéristiques de ces quatre paysages et de la diversité des écosystèmes que le Plan régional nature s’est construit pour préserver la biodiversité bruxelloise à l’horizon 2050.

"Renature Time !" a donc été lancé pour mettre en lumière ce Plan, mais aussi pour explorer de façon ludique les facettes de la ville couverte de son manteau automnal, renaturer collectivement Bruxelles et agir concrètement pour l’environnement. "C’est une invitation à découvrir les richesses des espaces verts bruxellois et à encourager la nature sous toutes ses formes dans les parcs, les réserves naturelles mais également dans les jardins, les rues, les murs ou les balcons ", peut-on lire sur le site internet de l’évènement.