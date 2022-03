Renate, une Anversoise, est partie à pied pour sortir elle-même son fils d’Ukraine

Ses premières tentatives l’emmènent dans un immense centre de tri humain où 60.000 réfugiés arrivent chaque jour depuis l’Ukraine. Ces familles passent la nuit par terre dans un ancien centre commercial réquisitionné avant de partir en bus vers les quatre coins de l’Europe.

L’Anversoise essaye d’abord de trouver un chauffeur dans ce chaos de réfugiés et d’humanitaires. De monter à bord d’un convoi humanitaire dans lequel elle sera peut-être en sécurité pour une partie du trajet. Les négociations sont difficiles. Renate ne parle qu’anglais et néerlandais. À la frontière, c’est plutôt le polonais, le Russe et l’Ukrainien qui lie les gens.