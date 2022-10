"Renaissances" : Claire Keim dans un nouveau rôle dramatique

Ils s’insupportent depuis toujours, ils s’aiment depuis toujours et pourtant ça fait vingt ans qu’ils ne se sont pas parlés… Deux âmes sœurs séparées par une rupture violente et inexpliquée. Deux meilleurs ennemis qui se retrouvent côte à côte après des années de silence.

Novak est un brillant avocat au sourire ravageur, Julia une capitaine de police courageuse et respectée, ils ont construit leur vie loin, très loin l’un de l’autre. Mais quand Novak plaque tout pour devenir commissaire et rejoindre Julia dans sa brigade, le destin essaye de reprendre ses droits. Au fur et à mesure des enquêtes, c’est toute l’histoire de leur enfance et de leur adolescence qui se dessine, ce qui les a construits, ce qui les sépare, ce qui les pousse envers et contre tout à s’unir pour combattre les injustices et aider les victimes.

Dans cette série, Claire Keim donne la réplique à Lannick Gautry. L'acteur français sera bientôt à l'affiche de la série belge Attraction aux côtés de Laura Sepul (Baraki).