"Renaissance Tour" : Beyoncé toucherait une somme astronomique dépassant de 500 millions celle de Taylor Swift avec son "Eras Tour"

Le "Renaissance Tour" de Beyoncé lui rapporterait près de 2,1 milliards de dollars, d’après Forbes. Une somme qui lui permet de devancer la chouchoute de l’Amérique, Taylor Swift, dont le "Eras Tour" lui rapporterait près de 1,6 milliard de dollars. Même si Queen B gagne plus d’argent avec sa tournée que sa collègue, il s’avère que la diva fait moins de merch et conserverait une moindre part des ventes de billets. Dès lors, comment Beyoncé fait-elle pour toucher le pactole ?

Ce dimanche 14 mai, Beyoncé foulera la scène du Stade Roi Baudoin dans le cadre de sa tournée mondiale, "Renaissance Tour". Cela fait 5 ans que Queen B n’avait plus fait le tour du monde pour ravir ses fans. Sa dernière tournée aux côtés de Jay-Z, "On the Run II", remonte effectivement à 2018. Avec une cinquantaine de dates, le "Renaissance Tour" représente un rendez-vous plus qu’attendu entre l’ancienne Destiny Child et sa BeyHive mais surtout, sa tournée la plus lucrative.

En effet, selon Forbes, le "Renaissance Tour" de Beyoncé pourrait lui rapporter près de 2,1 milliards de dollars – quelque 500 millions de dollars de plus que ce que Taylor Swift gagnerait avec son "Eras Tour", soit près de 1,6 milliard de dollars. Le magazine américain précise que ces estimations sont basées sur le nombre de fans qui achètent des billets dont le prix moyen est d'environ 700 $. De plus, lesdites estimations supposent que les artistes citées remportent une part considérable des revenus du merchandising et paient des frais de tournée de 20% des revenus, ce qui leur laisse les 80% restants.

Si les revenus des tournées de Beyoncé et de Taylor diffèrent de quelques millions de dollars seulement, leur stratégie de merch, les parts retenues des ventes de billets et les sponsors permettent de mieux comprendre ces montants.