Renaissance du Comblain-la-Tour Jazz Festival, un festival historique qui a accueilli les plus grands noms du jazz

Durant l’été, Musiq3 vous propose son agenda des festivals, partout en Belgique et quelques fois au-delà de nos frontières. Et c’est de jazz dont il est question ici, et plus précisément, d’un festival de jazz historique qui reprend du service en Belgique, cette année, le Comblain-la-Tour Jazz Festival, qui se déroule ce samedi 12 août dans le petit village, situé à 15 kilomètres au sud de Liège, au bord de l’Ourthe.

Un GI américain à l’origine de la création du festival

Rien ne prédestinait le modeste village de Comblain-la-Tour à accueillir les plus grands jazzmen du monde. La première édition du festival a lieu en 1959 et rien ne serait arrivé sans un certain Joe Napoli. En 1944, Joe Napoli est un GI américain qui combat en Belgique. Blessé pendant la bataille des Ardennes, il trouve refuge dans une ferme à Comblain-la-Tour. Infiniment reconnaissant envers ses protecteurs, il va revenir chaque année dans le village.

Devenu producteur dans une grande maison de disques à Hollywood, il apprend en 1959 que le toit de l’église du village de Comblain-la-Tour doit être restauré car il pleut à l’intérieur de l’église. Malheureusement, les caisses communales sont vides. Joe Napoli a, alors, l’idée de monter un festival de jazz pour financer ces travaux de toiture de l’église du village. C’est ainsi qu’est né le festival de Comblain-la-Tour. Et de 1959 à 1966, ce sont les plus grands jazzwomen et jazzmen du monde qui vont s’y retrouver, de Chet Baker à John Coltrane en passage par Nina Simone, Stéphane Grappelli et tant d’autres.