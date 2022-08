Renaissance de la Fiesta City

Ce samedi 27 août Jean-Paul Smismans était en direct de la Fiesta City de Verviers pour vous faire vivre les coulisses du festival. Résumé d’une journée festive qui renoue avec les précédentes éditions.

C’est une véritable renaissance pour ce traditionnel rendez-vous des amateurs de concerts à Verviers. Après le désastre causé par les inondations de juillet 2021, les organisateurs ont dû réinventer le festival et trouver un espace suffisant pour accueillir la scène principale, la place du Martyr étant actuellement en réfection. C’est donc la place verte qui accueille ce samedi Louis Bertignac, Elliot Murphy, The Blue Chevy’s, Black Cat Biscuit et notre studio.

La 18e édition de la Fiesta City propose 50 concerts durant 3 jours programmés par Francis Geron, à savourer devant plusieurs scènes (Cour Fischer, place Verte, Rue du Marteau et au Spirit of 66) jusqu’à dimanche soir.