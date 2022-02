Renaissance de l’île de La Palma : quand le volcan destructeur attire les touristes

Les langues de roche en fusion du volcan – jusqu’à 4 kilomètres de large – se sont étendues sur 1219 hectares, détruisant environ 3000 bâtiments et terres agricoles. Sur les 84.000 habitants de l’île, 7000 ont dû être évacués. La Palma a également perdu 690 de ses 16.400 lits touristiques.

Celia Oller gère des hébergements de vacances via l’agence de services touristiques Canary Islands Online. "Sur près de 200 maisons de tourisme que j’ai géré dans l’entreprise, il ne nous reste plus que sept appartements urbains car le reste est sous la lave ou en mauvais état ou il n’y a pas d’accès à cause de la lave. A cause du COVID et du volcan, je pense que les touristes allemands à la retraite ont peur de venir. Mais les touristes plus jeunes arriveront et ils continueront à venir. Les touristes sont fidèles à La Palma parce qu’ils en tombent amoureux."

Avec l’augmentation du nombre de navires de croisière faisant escale sur l’île, le chef du gouvernement local de La Palma, Mariano Hernandez Zapata, pense que l’afflux de touristes pourrait aider La Palma à se diversifier de l’agriculture. "Nous devons en profiter. L’île de La Palma a deux facteurs à améliorer, la connectivité et l’augmentation des lits touristiques. Sept cents lits touristiques sont enfouis sous la lave du volcan."

L’astrophysicienne et résidente de La Palma Ana Garcia, 47 ans, organisait quatre visites par semaine avant la pandémie, montrant aux visiteurs le ciel nocturne dégagé de l’île. "En ce moment les ressources sont très minces. C’est difficile de redémarrer. Maintenant ça fait presque 2 ans qu’on est sans travail et nous devons d’abord réfléchir à la façon de survivre et de repenser comment nous pouvons changer notre entreprise" dit-elle.

Elle gagne moins de 10% de ses revenus d’avant la pandémie et a du mal à rassembler suffisamment de personnes pour une visite d’astronomie par semaine, mais espère que l’attrait du volcan pourra l’aider à relancer ses affaires.