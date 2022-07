"Renaissance" : Beyoncé aurait vérifié les antécédents des collaborateurs de son nouvel album

C’est l’histoire "Detail" qui a obligé Beyoncé à prendre ses précautions. En effet, il y a quelques années, la diva a travaillé avec le producteur Noel Fisher A.K.A Detail qui a notamment co-écrit le fameux "Drunk in Love" sorti en 2015. Mais il s’avère qu’entre 2010 et 2018, ledit producteur a été accusé d’avoir violé cinq femmes et d’en avoir agressé sexuellement une sixième. La chanteuse Kristina Buch a déclaré dans un procès en 2019 qu’elle a été la victime de Detail (harcèlement sexuel, coups et blessures, agressions, violences sexistes et émotionnelles). Une fois l’affaire rendue publique, d’autres artistes comme Bebe Rexha et Jessie Reyez ont partagé leurs mauvaises expériences avec Detail qui a nié les faits. Il est toutefois actuellement détenu sous caution de 6,3 millions de dollars.