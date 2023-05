Rémy Cabella rate l’immanquable et signe "le raté de la saison" en Ligue 1 selon les statistiques

Rémy Cabella n’a plus été aussi décisif (7 buts, 9 assists) depuis près de 10 ans. Pourtant le milieu offensif du LOSC s’est montré exceptionnellement maladroit samedi lors de la défaite Lilloise à Reims (0-1).

Idéalement servi dans le petit rectangle, le joueur de 33 ans n’avait plus qu’à pousser le cuir au fond des filets mais s’est incroyablement loupé, à quelques centimètres du but vide pour restituer le ballon au gardien adverse.

Un énorme raté que le statisticien Opta a épinglé comme le plus gros raté de la saison en Ligue 1. "Le tir de Rémy Cabella face à Reims a une valeur Expected Goals de 0.96, soit la plus haute valeur xG pour un tir ne se terminant pas par un but cette saison en Ligue 1", écrit le statisticien sur ses réseaux sociaux.

En d’autres termes, Cabella avait 96% de chances de marquer ce but.