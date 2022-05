Rémunération des employés, les packages salariaux de plus en plus personnalisés

La rémunération des employés est aujourd'hui de plus en plus personnalisée. Il y a évidemment le salaire poche, mais surtout des avantages extra-légaux. Et selon les employeurs la palette peut-être très différente. L’objectif ? Attirer de jeunes recrues et retenir les moins jeunes. C'est ce que l'on appelle le package salarial, et s'il y a encore souvent les voitures de société, ce n’est plus systématiquement un argument qui fait mouche.

Dans une société où durabilité et écologie prennent une place de plus en plus centrale, nombreux sont les jeunes employés, urbains mais pas que, adeptes de la mobilité douce ou partagée et qui préfèrent d'autres avantages à la voiture.