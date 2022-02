Rémunération, confort et héritage : pourquoi les artistes se produisent en résidence à Vegas ?

La rentabilité des shows à Las Vegas reste l’un des plus gros moteurs des résidences dans la capitale du divertissement des Etats-Unis. Cette pratique est plus que rentable pour les artistes.

La vente de billets a brassé des millions de dollars pour les résidences de nombreuses stars.

Jennifer Lopez fait partie des 10 résidences les plus rentables de tous les temps nous rapporte iHeartRadio. " All I Have " entre 2016 et 2018 a récolté 101,9 millions de dollars.

Britney Spears est placée en 4e position de ce classement financier avec " Piece of Me " entre 2013 et 2017 pour 137,7 millions de dollars.

Mais c’est Céline Dion qui prend les deux premières places du classement des résidences les plus rentables avec " A New Day " entre 2003 et 2007 pour 385 millions de dollars et " Céline " entre 2011 et 2019 pour 245 millions de dollars.

Cette année, Adèle allait gagner près d’un million de dollars par spectacle et devenir l’une des stars féminines les mieux payées de l’histoire des résidences affirme The Sun. Malheureusement, quelques jours avant de monter sur scène, la pop star a fait faux bond à ses fans en reportant la résidence à plus tard.