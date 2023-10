Remportez vos places pour le concert de Gauthier Bernard et Jean-Marc Bourgeois le 13 octobre

Envie d’évasion dans le temps et dans l’espace ? Le concert de Gauthier Bernard et Jean-Marc Bourgeois le 13 octobre à 20h à Visé vous comblera !

Remontant aux début du baroque au 16ème siècle en Italie et en Espagne, ce concert met à l’honneur les musiciens de cette époque de l’âge d’or espagnol. Si à l’instar des architectes, artistes plasticiens et écrivains, généralement plus connus, les musiciens ont pourtant laissé une œuvre abondante.

Alors que dans le domaine de la musique d’orgue l’Italie enrichit en profondeur des genres connus, l’influence franco-italienne, la musique arabe, l’engouement pour la guitare et le luth, auxquels s’ajoutent les musiques de danses traditionnelles font de la musique espagnole de cette époque un monde singulier.

Gauthier Bernard, orgue

Jean-Marc Bourgeois, trompette

N’hésitez plus et tentez de remporter vos places pour le concert unique d’orgue et de trompette de Gauthier Bernard et Jean-Marc Bourgeois le 13 octobre à 20h à Visé en région liégeoise !

Pour plus d’infos : https://orguedevise.jimdofree.com/