5 jours/4 nuits dans le Tarn, avec petits déjeuners, pour 2 personnes dans 2 hébergements de charme entre le vignoble de Gaillac et Albi

(le pass vigneron permet la découverte du vignoble de Gaillac et la rencontre avec les vignerons : le détenteur du pass choisit le vigneron chez lequel il souhaite se rendre parmi la liste donnée. Outre la traditionnelle présentation du domaine, de la cave et les dégustations, il recevra 1 bouteille en échange du pass).

1 pass vigneron (le pass vigneron permet la découverte du vignoble de Gaillac et la rencontre avec les vignerons : le détenteur du pass choisit le vigneron chez lequel il souhaite se rendre parmi la liste donnée. Outre la traditionnelle présentation du domaine, de la cave et les dégustations, il recevra 1 bouteille en échange du pass).

(qui offre des entrées coupe-file, des tarifs réduits, des avantages,… sur toute une série de visites et activités à Albi).

2 pass découverte d’Albi, la cité épiscopale (qui offre des entrées coupe-file, des tarifs réduits, des avantages,… sur toute une série de visites et activités à Albi).

